Inter-Sampdoria, le probabili formazioni: uno il grosso ballottaggio aperto per Conte

Uscita vittoriosa da Razgrad, l’Inter dovrà ripartire anche in campionato domani sera contro la Sampdoria a San Siro. Tenere il passo della Juventus e della Lazio è fondamentale per la squadra di Antonio Conte soprattutto proprio in vista dello scontro diretto dell’Allianz Stadium della prossima settimana. Queste le ultime sulla formazione fornite da Sky Sport: “Ancora out Samir Handanovic, Antonio Conte sarà dunque costretto a schierare nuovamente Daniele Padelli tra i pali. Davanti a lui Skriniar, de Vrij e Bastoni. Ballottaggio aperto a centrocampo, dove Eriksen è in lotta con Vecino per completare il terzetto di centrali con Barella e Brozovic. Dopo l’allenamento di sabato il danese dovrebbe accomodarsi in panchina. Sugli esterni spazio a Candreva e Young, mentre in avanti confermata la coppia Lautaro Martinez-Lukaku”.

Questi gli aggiornamenti, invece, in casa Sampdoria: “Squalificati Ramirez e Murru, Ranieri costretto a fare qualche cambio. In avanti si riparte dalla coppa Gabbiadini-Quagliarella, ma questa volta non dovrebbe esserci un trequartista bensì un centrocampo a quattro con Depaoli pronto a rientrare sulla destra (in vantaggio su Thorsby che non è al meglio) ed Ekdal, Vieira e Linetty a completare il reparto. In difesa ballottaggio Yoshida-Colley con il primo favorito per una maglia al fianco di Tonelli, sugli esterni ci sono Bereszynski e Augello”.

Le probabili formazioni:

INTER: Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku.

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.