Inter, resta d’attualità il nome di Kim per la difesa: tentativo col Bayern

Resta d'attualità il nome di Kim per la difesa dell'Inter . Con Juan Cabal alla Juventus, la dirigenza nerazzurra continua a monitorare diversi profili per rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi .

Secondo quanto evidenziato dal sito di Repubblica, "Marotta e Ausilio, perso Cabal, cercano un "braccetto" di sinistra - tentativo per Kim del Bayern in prestito - ma senza fretta", si legge. Il difensore ex Napoli è reduce da una stagione da 25 presenze in Bundesliga.