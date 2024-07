In diretta sul suo canale Twitch, Alfredo Pedullà ha aggiornato così sulle trattative calde del mercato dell’Inter

In diretta sul suo canale Twitch, Alfredo Pedullà ha aggiornato così sulle trattative calde del mercato dell’Inter. “Come finirà la questione Tessmann? La Fiorentina può essere un’opzione se non dovesse presentarsi l’opportunità di chiudere la trattativa con l’Inter. Anche il discorso Stankovic non è ancora chiarito, sempre tra Venezia e Inter.