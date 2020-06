Achraf Hakimi è atterrato a Milano. L’esterno, ormai ex del Borussia Dortmund, è arrivato a Linate, dove ad accoglierlo c’erano ovviamente gli inviati di Fcinter1908. Per Hakimi, ora, visite mediche all’Humanitas e al Coni, prima del salto in sede per la firma del contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni.