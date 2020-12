Inter, Ha…kimi Raikkonen è letale: nessun difensore come lui nei top campionati europei

Ieri al Meazza ha aperto le danze in Inter-Spezia e i suoi guizzi stanno ormai diventando una bella abitudine. Achraf Hakimi sta già mostrando di che pasta è fatto. Sul terzino nerazzurro si concentra il focus proposto dalla Gazzetta dello Sport: “Buttategli in profondità un pallone da raggiungere, mettetegli davanti trenta metri di campo da divorare e solleverà il mondo. O almeno si rivelerà l’arma più letale al di fuori della LuLa per il miglior attacco del campionato. Achraf Ha…kimi Raikkonen: da zero a cento in un batter d’occhio. Appare dal nulla e un attimo dopo è già in zona gol”.

Il marocchino rappresenta una soluzione tremendamente importante in fase offensiva. I suoi gol pesano molto sul cammino dell’Inter: “Viene da destra la terza via al gol di Conte. 4 reti in 13 partite da debuttante in A (7 da titolare), e fa già effetto così. L’anno scorso furono 5 in una stagione intera di Bundesliga. Nell’Inter viene subito dietro Lautaro e Lukaku, che 3 dei suoi 11 gol li ha timbrati su assist di Hakimi (più un quarto in Champions a Gladbach). Mai nell’era dei tre punti, dicono i dati Opta, un difensore dell’Inter aveva segnato tanto in così poche gare. E nessun difensore nei 5 top campionati europei ha segnato più di lui, che è il più giovane a quota 4, coi suoi 22 anni compiuti a novembre”.

Il breve periodo di orientamento è superato. Hakimi ha trovato la sua dimensione nell’Inter: “L’etichetta di difensore lo rappresenta il giusto. Se Hakimi, dopo un impatto forte col campionato con Fiorentina e Benevento, si è messo alle spalle il periodo più difficile tra fine ottobre e novembre – i gol sbagliati con Milan e Parma, il retropassaggio col Real, le panchine con Atalanta e Sassuolo – non lo ha fatto diventando il nuovo Burgnich in fase difensiva, dove pure ha dimostrato una certa crescita nell’interpretare il ruolo a tutta fascia e nel normale apprendistato al nuovo contesto tattico italico, che ci sarà tempo di portare a maturazione prima che tornino test europei con cui misurarsi”.