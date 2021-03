Inter, Handanovic importante per Conte: scudetto e rinnovo? Dipende da…

L'aggiornamento sul futuro del portiere nerazzurro che vorrebbe sollevare il primo trofeo con questa maglia

Il futuro della porta non sembra essere la priorità in casa Inter, almeno per il momento. Samir Handanovic è stato più volte messo in discussione, ma è riuscito a far fronte alle critiche e si è confermato ancora all'altezza delle ambizioni nerazzurre. TuttoSport ha sottolineato l'importanza del portiere sloveno per Antonio Conte: "Handanovic ha vissuto una stagione di alti e bassi, con prestazioni così così a inizio stagione.Nell'ultimo periodo, però, si è riavvicinato ai suoi livelli. Soprattutto rimane un giocatore importante per Conte sia per il suo peso nello spogliatoio, ma anche per l'abilità a giocare con i piedi, fondamentale tecnico che lo sloveno ha saputo affinare negli ultimi anni. Handanovic per Conte rimane un punto fermo, la dimostrazione sta nel fatto che il tecnico lo schierato sempre, anche in Coppa Italia".