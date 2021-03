Inter, Conte stava per perdere un big: scambio col PSG definito e saltato perché…

Antonio Conte stava per perdere uno dei pilastri della sua squadra nel corso dell'ultimo mercato estivo

Si è parlato spesso in questi giorni a proposito dell'Inter dell'importanza di aver recuperato alcuni elementi che mesi fa sembravano vicini all'addio. In particolare, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, c'è stato un elemento davvero ad un passo dalla cessione. Antonio Conte stava per rinunciare a Marcelo Brozovic , ora perno del centrocampo nerazzurro.

Come spesso accade nel mercato, però, tutto è sfumato sulla linea del traguardo. Slinding doors che indirizzano stagioni e carriere intere. Si legge sul quotidiano: "Per la verità, almeno una cessione era stata di fatto definita: quella di Brozovic al Psg, in cambio di Paredes. Erano gli sgoccioli del mercato estivo, ma tutto si arenò per le eccessive richieste degli agenti del centrocampista croato. Beh, ci sono voluti un paio di mesi, ma “Epic” è tornato ad essere il faro della manovra nerazzurra, ritrovando il feeling con Conte e anche l’etichetta di insostituibile".