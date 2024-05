Inter, via Arnautovic? Identikit chiaro per il colpo in attacco, ecco il prezzo

Già chiusi i colpi Zielinski e Taremi, l’Inter ha le idee chiare per la prossima finestra di mercato: l'identikit per il colpo in attacco

Alessandro Cosattini Redattore 2 maggio 2024 (modifica il 2 maggio 2024 | 19:16)

Già chiusi i colpi Piotr Zielinski e Mehdi Taremi, l’Inter ha le idee chiare per la prossima finestra di mercato. Il club sta pensando alla cessione di Marko Arnautovic in estate: tutto dipenderà dalle proposte che arriveranno per l’austriaco. Per caratteristiche, Taremi è più un vice Lautaro che un vice Thuram, motivo per cui il club nerazzurro è alla ricerca di un’alternativa al figlio d’arte francese.