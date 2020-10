Inter, scelte obbligate per Conte in difesa. E per Skriniar c’è un’altra brutta notizia

Alla ripresa del campionato ci sarà una grande sfida, quella tra Inter e Milan. I rossoneri sono in testa alla classifica con 9 punti, la squadra di Conte segue con 7. La stracittadina, però, sarà segnata dalle assenze per il coronavirus. Se in casa nerazzurra sono 4 i sicuri assenti nel derby (Nainggolan, Gagliardini, Bastoni e Skriniar), il Milan è ancora alle prese con le positività di Duarte e Ibrahimovic. Ma Pioli spera ancora di poterli recuperare per la gara con l’Inter.

“Lo slovacco, per le leggi e i protocolli in vigore, dovrà rimanere in quarantena in patria (si trovava lì con la sua nazionale) e rischia così di perdere la nascita dalle prima figlia, visto che il termine della compagna Barbora è fissato nei prossimi giorni. Per Gagliardini e Nainggolan la quarantena è iniziata ieri pomeriggio. Per il resto del gruppo squadra nerazzurro, invece, l’isolamento fiduciario verrà svolto a casa. Un problema grosso per Conte che quindi in difesa dovrà schierare D’Ambrosio e Kolarov ai fianchi di De Vrij (occhio al jolly Darmian); mentre a centrocampo, con Barella e Vidal, sarà sfida fra Brozovic ed Eriksen per la terza maglia. Sensi assente per squalifica“, spiega Tuttosport.