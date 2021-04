FCIN1908 / Inter-Rocchi, come è andato l’incontro: Conte scatenato, ecco la richiesta

L'aggiornamento dopo il confronto ad Appiano Gentile tra l'ex arbitro e la delegazione nerazzurra

Il tentativo di organizzare l'incontro è andato avanti per mesi, ma finalmente mercoledì Gianluca Rocchi ha varcato i cancelli di Appiano Gentile. L'ex arbitro, ora consulente delle relazioni istituzionali tra Aia, FIGC e Leghe e project leader VAR, si è intrattenuto per oltre un'ora con la dirigenza nerazzurra e Antonio Conte, come annunciato da Fcinter1908.it ad inizio settimana. Dopo essersi soffermato sulle indicazioni più recenti in materia di regolamento e VAR, Rocchi è rimasto in ascolto della delegazione nerazzurra per suggerimenti e chiarimenti sugli episodi che hanno fatto più discutere nelle ultime settimane. Ci si è soffermati ad esempio sui rigori non concessi da una parte e dell'altra nel match col Sassuolo.