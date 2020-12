Inter, reazione da big: così lo scudetto è possibile. Incredibile però una scelta di Conte

Gettare il cuore oltre l’ostacolo era la mission al Bentegodi per l’Inter che anche ieri ha portato a termine il suo compito. Non si sperava in qualcosa di molto diverso da quanto mostrato dai nerazzurri, tenendo conto delle difficoltà emerse nell’ultimo periodo. La squadra ha fatto il suo dovere, sfoggiando solidità e tenacia in una delle trasferte più insidiose del campionato. Chiudere subito la gara avrebbe permesso una gestione meno affannosa delle già scarse energie, ma la reazione dopo l’1-1 è segnale di grande maturità che fa ben sperare per il prosieguo della stagione in chiave scudetto.

SANTA SOSTA – Sette vittorie di fila non arrivano per caso e i meriti vanno sottolineati. Poche squadre sarebbero state in grado di archiviare questa pratica con l’autorevolezza che ha avuto l’Inter. Col passare delle settimane miglioreranno condizione atletica e qualità del gioco. Lo sperano i tifosi e sicuramente Conte. L’allenatore nerazzurro si aspetta una maggiore intensità in fase di pressing e costruzione subito dopo la sosta. I giorni di riposo torneranno sicuramente utili alla squadra, giunta stremata all’ultimo capitolo di un filotto estremamente dispendioso dal punto di vista fisico e nervoso.

ANCORA UNA VOLTA – Gruppo promosso nel complesso, al netto del pasticcio combinato da Handanovic e Skriniar. Ciò che proprio risulta irritante e imperdonabile è l’indolenza di Perisic. Il croato ha sciupato un’ulteriore chance e non ha convinto nemmeno in una veste un po’ diversa dal solito. Conte sarà costretto ad arrendersi all’ennesimo tentativo di dare spazio ad un giocatore che per atteggiamento ancor più che per caratteristiche è quanto di più lontano dal suo modo di vedere il calcio. Mai avremmo immaginato così tanta indulgenza nei suoi confronti. L’inadeguatezza del croato per fortuna non ha pregiudicato la vittoria che ha messo altro fiato sul collo al Milan. I tre punti raccolti contro la squadra di Juric non sono bastati a spaventare i rossoneri, ma rimangono preziosissimi. Bisogna farsi trovare pronti quando lì davanti arriverà la fatidica buccia di banana.