Inter-Pisa, tante indicazioni per Conte: due riguardano Eriksen e Bastoni. Perisic? Chissà che…

Nell’ultima amichevole prima del debutto in campionato contro la Fiorentina, l’Inter ha battuto il Pisa 7-0. Più che il risultato contavano soprattutto le indicazioni. E di indicazioni Antonio Conte le ha avute anche da Christian Eriksen. Schierato trequartista nel 3-4-1-2, il danese ha cercato sempre di essere nel vivo della manovra, mettendo a segno anche una doppietta.

Altra indicazione è arrivata da Bastoni che ha fatto il centrale dei tre: “Con De Vrij squalificato e Ranocchia uscito toccandosi una coscia dall’allenamento post gara, con la Fiorentina può essere una soluzione. E poi si è rivisto Perisic, largo a sinistra a tutta fascia: con lui e Hakimi sulle ali si andrà sempre ad attaccare in 4 più 1, come piace a Conte. Chissà che non sia un modo per reintegrare pienamente chi l’estate scorsa fu escluso dal progetto e un mese fa ha alzato la Champions con il Bayern“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Senza dimenticare le ottime prestazioni di Hakimi, due assist, e Lautaro Martinez autore di una tripletta. Insomma, le indicazioni per il tecnico nerazzurro sono tante in attesa di riabbracciare Arturo Vidal.