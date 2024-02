Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara che inizierà tra poco contro il Lecce al Via del Mare

Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara che inizierà tra poco contro il Lecce al Via del Mare: lo riporta DAZN. Il centrocampista dell'Inter era infatti non al meglio negli ultimi giorni e si è preferito non rischiarlo visti i fitti impegni che attendono i nerazzurri nelle prossime settimane, a partire dal recupero di mercoledì contro l'Atalanta.