Inter, per qualcuno il futuro è più che in bilico. Prestiti in entrata e in uscita: la situazione

Non solo il mercato in entrata per l’Inter, con la possibile caccia a un attaccante se dovesse partire Lautaro Martinez . In casa nerazzurra bisogna pensare anche alle uscite e al capitolo prestiti.

GODIN – “Guardando all’anno prossimo, c’è un nome nella rosa nerazzurra che oggi sembra più in bilico di altri, ovvero Diego Godin. Arrivato a zero l’estate scorsa dall’Atletico Madrid, non ha sfondato. Doveva essere il leader dello spogliatoio e portare esperienza a livello internazionale, però lo Sceriffo non si è adattato alla difesa a tre e ha sofferto. Perdendo spesso il ballottaggio per la maglia da titolare con Bastoni. Diego ha appena compiuto 34 anni e guadagna 5 milioni: non è escluso che l’Inter rifletta sul suo futuro”, spiega Gazzetta.it.

PRESTITI IN – “Occhio a Biraghi e Sensi. – “Occhio a Biraghi e Sensi. Per il primo bisogna discutere con la Fiorentina e sul tavolo c’è anche Dalbert. Sul secondo con il Sassuolo c’è un patto per esercitare il riscatto pagando 20 milioni. Resisterà? Da ottobre il play è praticamente sparito causa infortuni a ripetizione e nel frattempo nel suo ruolo è arrivato Eriksen. A favore di Stefano ci sono il gradimento di Conte e una prima parte di stagione vissuta a mille all’ora. Insomma, se sta bene Sensi ha dimostrato di essere un giocatore da Inter”.