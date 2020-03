Dalbert, la Fiorentina tratterà con l’Inter. Molto dipenderà anche dal riscatto di Biraghi

Tra i giocatori i prestito che a fine stagione dovranno capire il loro futuro c’è anche Dalbert. L’esterno brasiliano è passato alla Fiorentina senza nessun tipo di riscatto e in estate dovrebbe tornare a Milano. Dalbert sta giocando con continuità a Firenze e si è guadagnato la stima sia di Montella prima che di Iachini adesso. Il rendimento ha soddisfatto la Fiorentina che farà le sue valutazioni e parlerà con l’Inter a tempo debito per capire le richieste dei nerazzurri. Sulla trattativa, ovviamente, influirà il futuro di Biraghi, arrivato in estate proprio dalla squadra viola.