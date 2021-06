Inter, il giorno di Inzaghi: annuncio in pompa magna e visita ad Appiano. Zhang…

Il tecnico è pronto a raccogliere l'eredità di Antonio Conte sulla panchina campione d'Italia

Spiega la Gazzetta dello Sport: "Con l'annuncio e la visita alle strutture del club inizia l'era del nuovo allenatore, il pacificatore dopo i tormenti delle ultime settimane. Non è il primo contatto col club perché in gran segreto venerdì Simone aveva incontrato la dirigenza a Milano: le parti i erano guardate negli occhi da vicino, non più attraverso lo schermo di un pc, e si erano già buttate le linee guida sulla stagione a venire. Oggi, però, alla sostanza si aggiunge la forma: una comunicazione in pompa magna è attesa in mattinata per celebrare il debutto da vero interista. Alla Pinetina sarà a fianco dell'ad Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio, ma con un'aggiunta in più: anche Steven Zhang incontrerà l'allenatore scelto per raccogliere l'eredità di Conte, pesante come il cemento armato".