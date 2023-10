Inzaghi dosa l’Inter: Bologna e via in 15? Poi tour de force: una data cerchiata in rosso

"Appena rientrati, il 21 ottobre si va allo stadio Grande Torino, poi con la doppia sfida contro il Salisburgo ci si gioca il passaggio in Champions. In mezzo alle due di Coppa contro gli austriaci (andata a San Siro il 24 ottobre, ritorno a casa di Mozart l’8 novembre) un paio di match piuttosto stressanti. Il 29 ottobre, data del ritorno di Romelu Lukaku a Milano, è segnato in rosso sul calendario. La curva Nord ha già acquistato 50mila fischietti per infastidire le orecchie del belga, passato in un’estate da idolo a mercenario. Pure i giocatori di Simone, traditi dal voltafaccia dell’ex compagno, aspettano solo il momento in cui potranno incrociare le spade con lui. Questo Inter-Roma non è una gara per animi fragili, lascerà inevitabilmente tossine prima e dopo. E non bastasse, il sabato successivo, 4 novembre, Inzaghi porta la sua truppa a casa Gasp", analizza La Gazzetta dello Sport.