Inter, Sanchez valore aggiunto: da esodato a jolly per Inzaghi. “Chi pensava fosse finito…”

"Il Nino Maravilla rialza la testa ed è pronto a fare la sua parte. Lasciatosi alle spalle i problemi di anemia che lo hanno afflitto a inizio stagione, adesso Sanchez può essere un valore aggiunto per l’Inter e per Inzaghi nella logica del turnover". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito ad Alexis Sanchez , apparso in condizione nelle ultime uscite stagionali.

"Le ultime apparizioni contro Salernitana e Benfica hanno messo in evidenza una condizione fisica in crescita e quella “fame” necessaria per entrare nelle rotazioni di un reparto offensivo che fino a novembre dovrà fare a meno di Arnautovic. Al cileno manca ancora il gol, ma dal rientro in Italia dopo gli impegni con la nazionale ha iniziato a mettere preziosi minuti nelle gambe, dimostrando l’impegno e lo spirito di sacrificio che non ha lasciato indifferente il tecnico piacentino. Da “esodato” a “jolly”, lo status del cileno si è capovolto nel giro di un anno e poco più. Accompagnato alla porta la scorsa estate per ragioni di bilancio, a fine agosto Sanchez è tornato per dare una mano e dimostrare di poter ancora rendere ad alto livello, quello che l’Inter ha ormai raggiunto stabilmente con Inzaghi. Le premesse, a dir la verità, non erano state incoraggianti a causa della mancata preparazione estiva", sottolinea La Rosea che però rimarca come da metà settembre in poi la musica sia cambiata, una volta che il cileno è entrato in condizione.