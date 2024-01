Inzaghi: “Grande prova. Mercato? Felice di Arnautovic e Sanchez. Carboni? Con me anche mezzala”

"Mancano ancora più di 20 partite. Il gruppo dell'anno scorso ha fatto finale di Champions e vinto due Coppe. Ora siamo a metà tragitto, abbiamo fatto un ottimo girone Champions in un girone tosto. In campionato stiamo tenendo un grandissimo ritmo ma siamo lì assieme ad un'altra squadra"

"L'anno scorso è stato con noi, ha fatto un anno importante per la sua crescita. Ha fatto pochi spezzoni ma si è allenato. L'ho alternato tra mezzala e punta, è cresciuto ulteriormente quest'anno. Sta facendo una bellissima stagione, vedremo insieme alla società"

"C'è sempre da migliorare. Stasera abbiamo fatto un'ottima partita, nonostante il pareggio a Genova non avevamo fatto così male. Avevamo preso un gol da evitare, col Verona abbiamo fatto meno bene. In due settimane siamo riusciti a lavorare e ad analizzare dove potevamo fare meglio. Stasera è stata un'ottima prova, abbiamo approcciato bene contro una squadra che gioca a calcio"

