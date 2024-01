Inter, Inzaghi: “Napoli? Va fatta partita importante. Dobbiamo giocare bene a calcio”

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV alla vigilia della finale di Supercoppa con il Napoli: "Dobbiamo giocare bene a calcio: con la Lazio abbiamo fatto una grande gara che ci ha permesso di andare in finale. Domani ci aspettano i campioni d'Italia, un avversario di valore: ci vorrà una partita importante. Il Napoli? Bisogna chiedere a loro come giocheranno, hanno cambiato modulo e qualche interprete ma restano una squadra di qualità. Hanno grandissime qualità negli uomini in attacco e in mezzo al campo: dovremo stare attenti e nelle distanze. Dovremo fare una partita importante, sarà difficile a livello di dispendio di energie".