Con questa Inter tutto è possibile. Inzaghi lo ha capito guardando negli occhi il City

"Lautaro vuole il primo trofeo, il Napoli anche: domani all’ora di cena in gioco c’è molto. La finalissima certifica il valore di chi, la passata avventura, ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia ed è come se l’orologio venisse riportato a ciò che accadeva prima del nuovo format: la Supercoppa deve essere una questione dedicata a chi ha vinto qualcosa. «Giocano come il miglior Barcellona...», dice qualcuno. Quel Barcellona segnò un’epoca, questa Inter è arrivata ad un passo dal tetto d’Europa: l’aver guardato negli occhi il Manchester City nella finale Champions di Istanbul ha fatto capire ad Inzaghi e al suo gruppo che tutto è possibile".