Inter, Inzaghi non rinuncia mai a tre pedine: il motivo delle sue scelte

Che Yann Sommer le giocasse tutte fino a questo momento era un po' nell'ordine naturale delle cose. In casa Inter, però, ci sono anche tre giocatori di movimento che non hanno praticamente mai tirato il fiato. Si tratta di Alessandro Bastoni, Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Cosa accadrà nel prossimo turno di campionato? Se lo chiede anche la Gazzetta dello Sport: "La logica suggerirebbe un turno in panchina per loro in occasione di Salernitana-Inter, ma la loro importanza per Inzaghi potrebbe rispedirli di nuovo in campo come titolari. Ognuno di loro è irrinunciabile per diversi motivi, con gli straordinari che offrono innegabili benefici al costo però di alcune specifiche controindicazioni".