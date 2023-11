Inter, difesa obbligata con la Juve. De Vrij la soluzione, Bisseck titolare a Lisbona

"Buon per Inzaghi che ha ritrovato un De Vrij a livelli altissimi. L’olandese è di fatto come un acquisto azzeccato. La scorsa primavera pareva scontato un suo addio, il contratto era in scadenza e l’impiego con Inzaghi era tutt’altro che costante. Dopo il rinnovo, in questa stagione la crescita è stata totale. La disponibilità non è mai mancata, il rendimento in campo è tornato quello dell’anno dello scudetto con Conte. Di più: De Vrij ha dimostrato di saper ricoprire anche il ruolo di braccetto, posizione che certamente non è la migliore per le sue caratteristiche. Inzaghi ha dunque le risorse per presentare a Torino una linea difensiva di livello. Ma, al netto degli uomini, il tecnico non può non esser contento di un assetto complessivo che è equilibrato", aggiunge il quotidiano.