Juve-Inter, in arrivo duelli di mercato clamorosi: che nomi! E poi c’è il grande rebus

“L’ultimo sgarbo è legato a Dejan Kulusevski. Lo svedese ha scelto la Juve subito dopo Natale, dopo un lungo corteggiamento dell’Inter. Una sterzata brusca, ruvida e (di conseguenza) velenosa. È una storia ormai alle spalle, ma non è certo finita lì. Tra bianconeri e nerazzurri il braccio di ferro non conosce soste. Fabio Paratici e Beppe Marotta. Sui fronti opposti sono più che vigili e i loro staff hanno ordini precisi: anticipare i rivali. Anche per il sol gusto di mandare all’aria quell’affare“.

Apre così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in merito alla bagarre tra Inter e Juventus in vista della prossima sessione di mercato. Si parte da Federico Chiesa, quasi promesso sposo bianconero un anno fa ma che poi è rimasto a Firenze: “proprio il feeling nato tra Commisso e gli uomini di Zhang ha rimescolato le carte. E ora in viale della Liberazione seguono il dossier Chiesa con un’attenzione evidente. Anche perché il figlio d’arte ha deciso di riflettere.“, spiega la Rosea che evidenzia come la partita sia ancora apertissima.

TONALI E WERNER – Un altro nome che stuzzica i palati di Inter e Juve è Sandro Tonali, uno dei centrocampisti più talentuosi della Serie A e in crescente ascesa. Il presidente del Brescia Cellino punta ad incassare una cifra monstre (50 milioni): la Juve si è mossa in anticipo ma l’Inter non ha intenzione di restare a guardare ed è pronta a battagliare con i bianconeri. La contesa, poi, si sposta anche sul fronte tedesco perché Timo Werner è in scadenza di contratto con il Lipsia e la cifra della clausola (60 milioni) alletta e non poco Inter e Juve che monitorano il 24enne titolare della Nazionale di Loew.

REBUS ICARDI – Infine è ancora da risolvere il tema Icardi. “È vero che il Psg ha un diritto di riscatto per 70 milioni di euro, ma non è detto che quella parigina sia la destinazione finale per Maurito. Anche di recente Wanda ha mandato messaggi in chiave juventina, Solo propaganda? Alla Continassa hanno sempre avuto un ottimo concetto dell’argentino. E poi Higuain è certo che rinnovi il contratto in scadenza nel 2021? Molto dipende anche dal destino di Maurizio Sarri e i vertici bianconeri non aspettano certo che gli eventi maturino: si cautelano prima. E le mosse per Icardi vanno di pari passo proprio con quelle per Werner. E non solo”, commenta la Rosea che spiega come l’Inter si stia muovendo in anticipo su Werner anche per cautelarsi in caso di addio di Lautaro e di partenza (quasi certa) di Sanchez.