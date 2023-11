Inter, con Djalo discorsi avanzati: “Ma Marotta mira questi altri tre parametri zero”

E' Nahitan Nandez l'ultimo nome a parametro zero accostato all'Inter. L'uruguaiano è tornato nei radar nerazzurri visti i problemi sulla fascia destra. Scrive in merito il Corriere dello Sport: "I rapporti con il Cagliari sono ottimi e, magari, si potrebbe trovare una formula per far sì che la squadra rossoblù non perda l’uruguayano a zero. Attenzione, quindi, anche a quello che potrebbe succedere a inizio 2024.