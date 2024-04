Inter, la linea per il mercato: via un diktat. I sacrificati e i tre grandi obiettivi

Il tutto per aggredire alcuni obiettivi già individuati, secondo la rosea. Si legge infatti: "In entrata, c’è la necessità e la voglia di affiancare a Sommer un portiere in grado di raccoglierne presto l’eredità: il nome è quello di Bento. E ancora: in attacco Gudmundsson è più di un obiettivo, in difesa c’è l’idea di aggiungere un altro profilo e si balla tra Hermoso e l’ultima idea Solet. Serviranno anche formule di acquisto... “creative”. Ma qui Marotta e Ausilio hanno dimostrato di saper fare le cose per bene, anche in termini di programmazione, pur con margini di errore ridotti: l’Inter ha dominato questo campionato, sono gli altri a dover recuperare terreno".