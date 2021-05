Inter, la mossa per respirare: possibile doppio addio per un maxi risparmio

I nerazzurri puntano a ridurre i costi per una maggiore sostenibilità in futuro

E' ormai noto che l' Inter proverà in ogni modo a comprimere i costi per mettersi al riparo da nuove difficoltà. I nerazzurri dovranno intervenire principalmente sul monte ingaggi e per questo motivo, secondo quanto riporta TuttoSport, potrebbero decidere di salutare due elementi che finora lo hanno appesantito non poco.

Si legge sul quotidiano: "Vidal non è mai stato Vidal e, dopo un primo anno con un ingaggio da 5.5 milioni, la prossima stagione percepirà 6.5 milioni. Tanti per una riserva, così come i 7 milioni di Sanchez. Per altro sul centrocampista è forte l’interesse di molti club, fra tutti l’Olympique Marsiglia dell’ex ct del Cile, Sampaoli . Vidal e Sanchez, sono arrivati di fatto a parametro zero in nerazzurro: il primo è stato ceduto gratuitamente dal Barcellona a cui l’Inter verserà 1 milione come bonus per la vittoria dello scudetto; mentre l’attaccante si è svincolato dallo United. Dunque il club potrebbe anche scegliere di liberarli, pur di non doversi sobbarcare la spesa per i prossimi ingaggi".