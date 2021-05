CdS – Inter, tre motivi per cui Conte potrebbe proseguire la sua avventura

Il focus del Corriere dello Sport a proposito di quella che potrebbe essere la scelta del tecnico al termine del faccia a faccia con Zhang

Sta per arrivare il momento del tanto atteso faccia a faccia tra Steven Zhang e Antonio Conte. Il Corriere dello Sport di questa mattina pone l'attenzione sui motivi che potrebbero spingere il tecnico nerazzurro a proseguire la sua avventura con il club di viale della Liberazione: "Tanto per cominciare c’è un contratto ancora valido per un’ulteriore stagione e che garantisce a Conte ben 13 milioni di euro netti. In tempi di pandemia, difficile trovare di meglio, o anche qualcosa di simile, in giro. E’ vero che l’allenatore leccese è sul taccuino del Tottenham e dell’Arsenal, ma vere proposte ancora non gli sono state recapitate. E, dunque, viene meno l’opportunità di confrontare i diversi scenari. Restare sulla panchina nerazzurra, peraltro, permetterebbe a Conte di continuare a lavorare con un gruppo con cui si è creato un feeling speciale, anche a causa delle difficoltà affrontate in questa stagione. Antonio è stato determinante nel cementarlo, nel tenerlo compatto e nel condurlo alla vittoria. E’ vero che molto probabilmente perderà qualche pezzo, anche importante, ma resta una sua creatura. E gli consentirebbe di non ripartire da zero.