Inter, Lautaro guida esemplare: “La sua carica ha indicato la via ai compagni”

Gol sbagliati e anche tanta sfortuna, ma la partita di Lautaro Martinez contro il Benfica non si può assolutamente giudicare se non in modo molto positivo. Come conferma oggi il Corriere dello Sport, infatti, il capitano dell'Inter è stato autentico trascinatore con la sua voglia di vincere e non mollare mai: "Una guida esemplare per l’intera squadra non a parole, bensì con i fatti e con un tentativo dopo l’altro per guidare l’assalto dei suoi a una vittoria chiave per le speranze di primato nel girone di Champions.