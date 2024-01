Inter, Lautaro scalpita: vuole tornare contro il Verona. Con lui in campo tutto è più semplice

L'attaccante argentino, ai box per infortunio, non vede l'ora di rientrare per dare una mano ai compagni

"Manca sempre meno". Il messaggio lanciato tramite social da Lautaro Martinez è la prova che il Toro scalpita. L'infortunio muscolare rimediato in Coppa Italia contro il Bologna, ha costretto l'argentino a saltare le gare con Lecce e Genoa, l'obiettivo rimane il Verona. "Ora pensa solo al Verona da affrontare il 6 gennaio. Vuole ricominciare in questo anno nuovo con le vecchie tradizioni: 29 gol nell’anno solare 2023, con 15 reti in questo campionato e 2 in Champions. È in un momento magico, breve pit-stop muscolare a parte, e il suo agente sta trattando per chiudere il rinnovo e rendere ancora più saldo il suo rapporto con l’Inter", sottolinea Sky Sport.