È fatta per Tajon Buchanan all'Inter . Accordi totali tra le parti, secondo quanto appreso da FCIN1908.it. Chiusa l’operazione e ci sono alte probabilità di una sua convocazione per la partita contro il Verona .

Deciderà Simone Inzaghi in base alla giornata di arrivo a Milano del calciatore, previsto per il 3 di gennaio. Intesa raggiunta, Buchanan è pronto a vestire la maglia nerazzurra: sarà lui il rinforzo per Simone Inzaghi sulla fascia destra dopo l'intervento chirurgico di Juan Cuadrado.