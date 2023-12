Moretto: “L’Inter vuole Taremi e sta lavorando per bloccarlo a zero per giugno”

L'Inter lavora in maniera concreta per portare a Milano la prossima estate Mehdi Taremi. Lo riferisce Matteo Moretto

L'Inter lavora in maniera concreta per portare a Milano la prossima estate Mehdi Taremi. Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, infatti, l'attaccante iraniano, in scadenza di contratto con il Porto a giugno, è un obiettivo serio per i nerazzurri, che sono al lavoro per bloccarlo in vista della prossima stagione.