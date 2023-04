Inter, Loftus-Cheek e Chalobah in cambio di Onana? Cosa porterebbero in nerazzurro

I due calciatori cresciuti nel vivaio del Chelsea potrebbero rientrare nell'eventuale trattativa per il portiere camerunense

Il futuro di Onana è ancora tutto da scrivere. L'Inter si gode l'exploit del portiere arrivato a parametro zero la scorsa estate, ma sa bene che la prossima estate potrebbe richiedere un sacrificio sul mercato e proprio quello del camerunense potrebbe essere il profilo più indicato. Il Chelsea sembra essersi fatto avanti: i Blues, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbero mettere sul piatto della bilancia anche due giovani cresciuti nel loro vivaio come Trevoh Chalobah e Ruben Loftus-Cheek. Ma cosa porterebbero in nerazzurro questi ragazzi?

Le qualità di Trevoh Chalobah e Ruben Loftus-Cheek — Scopriamolo nel dettaglio, proprio grazie al focus proposto dalla rosea. "Difensore destro, meglio come centrale ma adattabile anche come terzino destro, il 23enne Chalobah è entrato già la scorsa estate nel mirino dell'Inter. Alla fine non se n'è fatto nulla e Trevoh, nato in Sierra Leone ma trasferitosi con la famiglia a Londra all'età di due anni, è rimasto a giocarsi le sue chance a Stamford Bridge.

Nelle gerarchie difensive è sempre stato dietro, ma i vari infortuni che hanno perseguitato i Blues gli hanno comunque permesso di accumulare un numero significativo di presenze", si legge. Dall'alto dei suoi 190 cm, Chalobah è bravo di testa e capace in marcatura. Da non sottovalutare anche l'ingaggio tutto sommato ridotto: 1,6 milioni a stagione.

E Loftus-Cheek? Centrocampista ventisettenne, ha già avuto modo di farsi le ossa al Crystal Palace e al Fulham in due esperienze intervallate da un momentaneo ritorno alla base. Ora è di nuovo a Stamford Bridge: "È un centrocampista alto, dinoccolato e intelligente, che dà il meglio come centrale di contenimento e all'occorrenza sa anche giocare come esterno di destra. Gol e creatività non sono proprio la specialità della casa: in 152 presenze in Premier spalmate su 9 stagioni finora ha segnato 10 gol (l'ultimo col Fulham nel 2020-21) e servito 8 assist (nessuno quest'anno)". Il suo ingaggio è di 3,9 milioni di euro netti fino al 2024.