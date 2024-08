Dopo due prove incolore contro Pisa e Al-Ittihad, l'Inter sembra aver ritrovato maggiore smalto. Contro il Chelsea, ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, i nerazzurri hanno messo in mostra una migliore condizione fisica. Una prova che non può che far sorridere Simone Inzaghi a pochi giorni dalla gara di Genova. "L'Inter ritrova pezzi di stella. L’operazione 21 (scudetti) passa anche da trasferte come questa di Londra: 1-1 contro il Chelsea di Enzo Maresca, una crescita complessiva sul piano fisico e della prestazione. Mica poco, se unito alle buone notizie dei singoli. Su tutti, Thuram: è la certezza per l’esordio in campionato a Genova, deve esserlo anche alla sua seconda stagione in nerazzurro, ora che non può più giocare sull’effetto sorpresa. Marcus ha fatto davvero Thuram, con sponde, allunghi e giocate di fino che hanno pure innervosito gli avversari", sottolinea la Gazzetta dello Sport.