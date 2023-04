Napoli-Salernitana in contemporanea con Lazio-Inter? No della Lega Calcio

Il Comune di Napoli tramite Gaetano Simeone, il presidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, ha ufficialmente chiesto alla FIGC la possibilità di far disputare Napoli-Salernitana in contemporanea con Inter-Lazio . Lo ha fatto attraverso una nota che richiedeva di valutare l'opportunità di giocare le due gare. Nel comunicato la motivazione della richiesta: "in considerazione della probabile ed imminente vittoria dello scudetto da parte della squadra partenopea ed al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza".

Ma la Lega Calcio ha risposto con un secco no alla proposta. La richiesta non è considerata praticabile dai vertici della Serie A per una questione di diritti tv. "Se Napoli-Salernitana fosse posticipata, dovrebbe essere cambiata anche la collocazione di Udinese-Napoli in programma il 2 maggio alle 20:45. E andrebbe rivisto pure il calendario della 33esima giornata, ufficializzato venerdì", si legge su La Gazzetta dello Sport.