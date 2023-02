Inter, Lukaku arma in più di Inzaghi nella corsa Champions. E arriva un assist importante

Romelu Lukaku migliora. L'attaccante belga ha superato il momento più difficile, aiutato da una forma fisica che pian piano sta tornando quella di un tempo. Contro la Sampdoria affiancherà Lautaro, tornerà la Lu-La per cercare di brillare come ai vecchi tempi. "Simone Inzaghi lo rilancia titolare con la speranza di poterlo arruolare finalmente con maggiore continuità al centro dell’attacco interista. Un assist propiziatorio sembra arrivare anche dal calendario perché oltre al ritorno della Champions, in campionato sta per presentarsi un filotto di avversarie che (sulla carta) sono più che alla portata per placare la fame accumulata dall’attaccante negli ultimi mesi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.