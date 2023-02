Inter, Dimarco ormai valore aggiunto: sorride per tutti i numeri tranne uno

Il focus dalla Gazzetta dello Sport sull'esterno nerazzurro che ha scalato tutte le gerarchie ed ora è punto fermo per Inzaghi

Daniele Vitiello

Da mesi ormai l'Inter ha messo la freccia a sinistra. L'asse tra Bastoni e Dimarco è consolidato e sta dando frutti importanti a Simone Inzaghi. Il laterale, nello specifico, è diventata vera e propria arma in più. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Dal 1° ottobre in poi, ovvero dopo prestazioni super convincenti con la maglia della Nazionale, Inzaghi ha definitivamente messo in soffitta d'idea di utilizzarlo come marcatore nella linea a tre dietro (succedeva spesso lo scorso anno perché Perisic era... intoccabile) e ne ha fatto il titolare indiscusso sull'out mancino. Gosens così è diventato la sua riserva nonostante il tedesco sperasse in questa stagione di avere più spazio rispetto alla passata".

Inter, i numeri di Dimarco — L'importanza di Federico Dimarco nell'Inter di Inzaghi è testimoniata dai numeri. I dati infatti parlano chiaro: "A parte i quattro gol finora realizzati (3 in Serie A più quello nella finale di Supercoppa italiana), Federico è al secondo posto nella classifica di Kickest come cross tentati con 146 (primo Biraghi con 203) e occupa la stessa posizione in quella dei cross riusciti (44 contro i 62 del viola). Sul gradino più basso del podio il compagno Calhanoglu (40). Ma c'è anche un'altra graduatoria che fa capire quanto il numero 32 "martelli" sull'out sinistro: i cross non da corner sono 108 e, anche se gli fruttano solo la terza posizione nella speciale graduatoria, la distanza dalle prime due posizioni occupare da Candreva (113) e Biraghi (110) è davvero ridotta".

Le classifiche sorridono al talento cresciuto nel settore giovanile. Tutte, tranne una. Spiega la Gazzetta: "Il tutto nonostante quel "famoso" numero che a Dimarco non piace molto: le 17 sostituzioni subite nelle prime 21 giornate di campionato. Il cambio tra lui e Gosens ormai è un classico . Dal 1° ottobre è sempre stato titolare in Serie A, ma solo una volta ha giocato tutti i 90' (nel 3-0 casalingo contro la Sampdoria). Da inizio campionato invece è successo in due occasioni, la prima il 13 agosto a Lecce".