Inter-Shakhtar, Gds: “Barella out, Conte ha tre diverse possibilità: se non sarà Eriksen…”

Tre punti. Solo tre punti potrebbero regalare all’Inter il passaggio del turno in Champions League, ovviamente nel caso in cui tra Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non dovesse uscire un pareggio. Antonio Conte arriva però alla partita più importante, fino ad ora, della stagione, con due defezioni importanti: quelle di Nicolò Barella e Arturo Vidal. Quale sarà dunque la scelta del tecnico da affiancare a Brozovic e Gagliardini in mediana? Secondo La Gazzetta dello Sport, la logica direbbe l’inserimento di Stefano Sensi o Christian Eriksen: il primo è stato però recentemente definito non pronto, mentre il secondo è sempre più ai margini della squadra. Ecco perché, spiega la Rosea, il tecnico starebbe vagliando anche un piano B e un piano C.

