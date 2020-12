Inter, Eriksen arma necessaria nella notte più delicata. Conte costretto a chiedere il suo aiuto

In vista della partita di domani sera contro lo Shakhtar Conte deve fronteggiare alcune assenze importanti. Oltre all’infortunio muscolare di Vidal, l’Inter quasi certamente dovrà fare a meno anche di Barella. L’ex Cagliari oggi non è sceso in campo per la rifinitura e difficilmente riuscirà a recuperare.

“Tra le alterative possibili a fianco di Brozovic e Gagliardini in mediana, assieme a Stefano Sensi in condizioni come sempre precarie o ad Alexis Sanchez trequartista (ipotesi che di solito si concretizza a partita in corso), c’è così Christian Eriksen, che ormai è considerato con un piede e mezzo fuori dal progetto Inter. Dopo i due minuti finali di recupero col Bologna, che hanno generato più di una polemica, il danese diventerebbe così un’arma necessaria nella notte più delicata. Conte insomma potrebbe essere costretto a chiedere il suo aiuto per andare avanti in Champions. Ed Eriksen, il cui destino pare comunque segnato, potrebbe avere l’ultima chance per prendersi l’Inter. Almeno per una notte”, sottolinea Corriere.it.