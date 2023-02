Inter, LuLa in gol: non accadeva dalla festa Scudetto. Lukaku stacca Ibra, Lautaro fa… 90

Da Inter-Udinese a Inter-Udinese. Insieme in campo non si sono visti, per quello ci sarà tempo e modo nelle prossime partite. Ma il dato importante è che Lukaku e Lautaro tornano protagonisti nel tabellino dei gol nella stessa partita per la prima volta dal 23 maggio del 2021, ovvero dall'Inter-Udinese nel giorno della festa per il 19° scudetto interista. Scrive Tuttosport:

"Una rete che a San Siro, in campionato, a Romelu mancava da… Inter-Udinese del 23 maggio 2021, ultima di campionato. Il match della festa per lo scudetto numero 19. Un’attesa lunga 636 giorni per il pubblico di casa, spezzata solo dalla rete siglata in Champions League contro il Viktoria Plzen a ottobre. Col centro di ieri Lukaku ha fatto 16 su 16 dal dischetto. Salendo pure a quota 67 nel computo dei gol totali - staccando quindi Ibra, che nella sua epoca interista si è fermato a quota 66. La LuLa insieme non si è vista in campo, ma nel tabellino è tornata protagonista. Perché pure Lautaro ci ha tenuto a mettere la propria firma sul match. Un gol che segna anche un traguardo importante per el Toro: è la numero 90 con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni. Ma tant’è: l’Udinese segna il ritorno al gol della premiata ditta LuLa nella stessa partita. Non accadeva proprio dal già citato match contro i friulani della festa scudetto del 2021".