Inter, domani esami per Mkhitaryan: “Incognita Istanbul. E lui ai compagni ieri ha detto…”

Domani si capirà se il problema muscolare accusato da Mkhitaryan ieri sia grave a tal punto da lasciare l'armeno indisponibile per Istambul

Domani sarà una giornata importante, in casa Inter, per capire se il problema muscolare accusato da Henrikh Mkhitaryan nell'euroderby di ieri sia grave a tal punto da lasciare l'armeno indisponibile per la finale di Champions League del 10 giugno a Istanbul. Tutti, nell'ambiente nerazzurro, incrociano ovviamente le dita. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione:

"Henrikh Mkhitaryan domani si sottoporrà a esami al quadricipite sinistro infortunato nel finale del primo tempo nell'euro-derby di ieri. Spera di essere disponibile per la finale di Istanbul e le tre settimane abbondanti prima del match Atatürk in teoria potrebbero essere sufficienti per il recupero. L'armeno ai compagni ha detto di aver sentito il muscolo "indurirsi" e non "tirare". Potrebbe (condizionale d'obbligo) trattarsi di un segnale positivo".

"In caso di lesione (seria) infatti la sua presenza in finale sarebbe molto a rischio; se invece si trattasse di un'elongazione o di un risentimento leggero, allora potrebbero esserci i tempi tecnici per metterlo a disposizione di Inzaghi".