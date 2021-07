Inter, Marotta: “Dobbiamo confermarci campioni. Inzaghi giusto nel solco di Conte”

Le considerazioni dell'amministratore delegato nerazzurro ai microfoni di Sport Mediaset

Queste le sue dichiarazioni: "Le sensazioni sono giuste perché squadra e allenatore rappresentano ciò che noi cerchiamo, una conferma. Sappiamo che portiamo la coccarda tricolore sulla maglia ed è evidente che dobbiamo confermarci in quel ruolo. Abbiamo un allenatore che ha fatto molto bene nella Lazio e lo considero il giusto proseguimento del solco tracciato da Conte. Noi siamo al suo fianco per supportarlo in ogni difficoltà che potrebbe verificarsi e che spero non ci sia perché lui e l'organico sono di primo ordine. Nandez? Il nostro mercato quest'anno è basato su opportunità e creatività. Sarà difficile per noi e per tutti, sappiamo della contrazione cui sono soggetti tutti i club. Bisogna avere pazienza attendere colpi e non dimenticare che partiamo da una base solida di un gruppo meritatamente campione d'Italia".