Lugano-Inter, promossi e rimandati: due note liete per Inzaghi. Bocciature scontate

Poco più di un mese all’esordio stagionale in campionato e l’Inter manda in archivio il primo test amichevole. Simone Inzaghi debutta a Lugano come Antonio Conte e vince all’esordio. Non senza faticare, ma questo era assolutamente in preventivo. All’alba della stagione, nel bel mezzo del rodaggio, le gambe pesano più del solito e la mente non viaggia ancora spedita come dovrebbe. Le numerosissime assenze hanno accentuato le fisiologiche difficoltà, ma ciò che conta non è la brillantezza in questo momento. Il taccuino del tecnico, al rientro dalla trasferta, è pieno zeppo di indicazioni per lo spogliatoio e per la dirigenza: una risorsa preziosa per fare un primissimo punto della situazione.