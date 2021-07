CorSera – Nandez si avvicina all’Inter. Giulini apre al prestito secco

Il presidente del Cagliari avrebbe aperto al prestito dell'uruguaiano all'Inter, con il quale ci sono altri affari in corso

Dopo il passaggio in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di Dalbert, tra Inter e Cagliari potrebbero esserci altri affare tra i due club. Non solo Nainggolan, che preme per tornare in Sardegna, e per il quale la trattativa va avanti da settimane. L'Inter è molto interessata a Nandez, giocatore tecnico che può giocare sia in mezzo al campo ma anche da esterno a tutta fascia sulla corsia di destra.