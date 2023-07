Sky – Inter, Sommer entro domenica. No a 21 mln per Morata, le alternative. E se parte Correa…

La rivoluzione in porta per il post Onana-Handanovic, i nomi caldi in attacco dopo il caos Lukaku, ma non soltanto. I dirigenti dell’Inter si muovono sul mercato e - dopo aver salutato il portiere titolare - sono pronti ad accogliere Juan Cuadrado. Nella giornata di mercoledì sono in agenda le visite mediche dell’ex Juve. Intanto, in Viale della Liberazione si lavora per Alvaro Morata in attacco. Ecco il punto della situazione secondo Sky Sport.