Inter, messaggio d’addio da Onana? Ecco l’ultima storia del portiere

Si è entrati nella fase calda della trattativa tra l'Inter e il Manchester United per Andre Onana. Il portiere nerazzurro è infatti il primo obiettivo dei Red Devils, che hanno avanzato la prima offerta verbale da 45 milioni in viale della Liberazione, dove ne chiedono però 60. Intanto lo stesso Onana ha pubblicato su Instagram un messaggio criptico, che induce proprio a pensare ad un possibile addio dai nerazzurri: "Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine.. mai prendere in giro nessuno". Siamo ai saluti?