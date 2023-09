GdS – Inter e Milan, inviati osservatori per Krstovic: derby di mercato in vista

3 gol in 3 partite, 3 reti in meno di 180 minuti di gioco effettivi: l'impatto di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino classe 2000, con il calcio italiano è stato devastante. L'ennesima intuizione di Pantaleo Corvino, che lo ha prelevato poco più di un mese fa dagli slovacchi del Dunajská Streda per soli 4 milioni di euro. Numeri che non potevano non far drizzare le antenne alle big del nostro campionato, a cominciare da Inter e Milan.