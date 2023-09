La doppietta di Pinamonti non basta: Sassuolo KO col Frosinone. Monza-Lecce 1-1

Nell'altro match delle 15, invece, finisce in parità tra Monza e Lecce: giallorossi subito avanti al 3' con la rete di Krstovic su rigore ma i brianzoli pareggiano a metà primo tempo con Colpani. Nella ripresa le due squadre restano in dieci per le espulsioni di Baschirotto (55') e Caldirola (85') e il punteggio non cambia. Il Monza sale a quota 4, il Lecce resta quarto a quota 8.