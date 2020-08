L’Inter sfida il Milan per Milenkovic: la richiesta di Commisso. Se uno tra Skriniar e Godin…

Alla Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Nikola Milenkovic. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2022 e ad oggi il rinnovo appare lontano. Sul giocatore è forte l’interesse del Milan, ma come sottolinea la Gazzetta dello Sport il corteggiamento milanista è in una fase di stanca e l’Inter prova ad approfittarne. “I contatti degli ultimi giorni hanno prodotto effetti concreti. Innanzitutto Marotta e Ausilio hanno espresso la volontà di approfondire il discorso in vista del previsto rinnovamento nel reparto difensivo. Com’è noto, agli occhi di Conte, sia Godin che Skriniar non hanno reso secondo le aspettative. Difficile che vadano via entrambi, ma i vertici interisti si stanno attrezzando per tutte le evenienze. Gli uomini di Zhang, peraltro, fanno conto sugli ottimi rapporti con il club di Commisso. Ad esempio ci sono stati già degli approcci per confermare il prestito di Dalbert in viola. Ne seguiranno altri? La vicenda entra nel vivo“, spiega la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sottolinea che Commisso vuole 40 milioni per il difensore serbo.

(Gazzetta dello Sport)