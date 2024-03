Ricavi e problematiche del calendario

"I premi sono un'entità discretamente vaga. Si parla di un fatturato tra due e due miliardi e mezzo di dollari. Un gettone d'ingresso di 50 milioni. Guadagni a salire fino, pare, a 100 milioni per chi vince. Oggi la Champions può dare oltre 140 milioni ai campioni, quella a 36 finaliste regalerà oltre 150 milioni. Comunque cifre che possono scavare un altro fossato tra chi c'è e chi non c'è, come in Champions. Per la Juve, con un deficit post-ronaldiano non indifferente, e per l'Inter, gravata da debiti pesanti, questo Mondiale per club è ossigeno puro. [...] Dopo l'entusiasmo, la riflessione. Non si conoscono ancora gli effetti del Mondiale, ma non sarà facile gestire il post. Spieghiamo. La finale della Champions 2025 sarà il 31 maggio a Monaco. Tra il 4 e il 10 giugno si giocheranno le qualificazioni mondiali (2 partite) e la Final four di Nations League. Juventini, interisti, ma anche quelli di City, Bayern eccetera dovranno partire quasi subito per gli Usa, anche per assorbire le 6 ore, se non più, di fuso orario. Chi arriva fino in fondo torna a metà luglio, in una stagione che comincerà presto perché è quella del Mondiale".